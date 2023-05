Daniela Melchior e Sara Sampaio asseguraram a presença portuguesa na Gala amfAR, que decorreu na noite de quinta-feira, 25 de maio, em Cannes.

A atriz e a modelo estiveram entre as muitas celebridades internacionais que marcaram presença no evento solidário e brilharam com os looks escolhidos para a ocasião.

As portuguesas estiveram em modo divas, com vestidos compridos e esvoaçantes, Daniela de branco e Sara de azul claro.

Qual o melhor look? Espreite a galeria e partilhe connosco a sua opinião.

