Daniel Radcliffe não passou despercebido enquanto se juntava a uma manifestação do SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, um sindicato), na cidade de Nova Iorque, na tarde de sexta-feira.

Mais do que a sua presença no protesto em luta por salários dignos e ao lado da companheira de longa data, Erin Darke, o que mais se destacou foi a presença do bebé, de quatro meses.

A estrela de 'Harry Potter', de 33 anos, era quem segurava no menino, como pode ver nas imagens da galeria.

