Daniel Radcliffe é um pai muito 'babado'... de um menino. O ator e a namorada, Erin Drake, deram as boas-vindas ao primeiro filho no passado mês de abril, contudo, só agora é que esta informação foi revelada.

Tal aconteceu durante uma entrevista do artista ao Entertainment Tonight. "É incrível. É uma loucura e é intenso, mas é maravilhoso e a Erin é maravilhosa - é realmente um privilégio passar este tempo com ele", notou o ator de 'Harry Potter'.

O artista afirmou ainda que o filho irá influenciar as decisões sobre a sua carreira no futuro. "Ainda não afetou nada, mas gosto mesmo de passar tempo com ele e acho que vou sentir a falta dele quando regressar ao trabalho este ano", confidenciou.

"Por isso, definitivamente irei ser mais seletivo - não mais seletivo, porque isso sempre fui, mas irei provavelmente trabalhar um pouco menos do que em relação aos outros anos", completa.

Leia Também: Assim era Maria Rueff quando tinha 19 anos. "Pareço uma aluna de violino"