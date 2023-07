Maria Rueff foi ao seu "baú" de memórias aproveitando para partilhar uma delas com os seguidores da sua página de Instagram. Trata-se de um retrato da sua estreia em Teatro, quando tinha apenas 19 anos.

"Do baú, mas mesmo do fundo… foto da minha primeira personagem em teatro (Teatro Villaret) na peça em que me estreei ao lado de Armando Cortez, Manuela Maria, João Baião, Julie Sergeant e Luis Esparteiro, com 19 anos", revela na legenda da publicação.

"Visto à distância, não pareço uma aluna de violino do Conservatório de Viena?", questiona.

Atualmente, Maria Rueff tem 51 anos e é uma das mais reconhecidas figuras da representação em Portugal.

