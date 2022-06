Daniel Oliveira volta no final do mês de maio a ter motivos para celebrar. A SIC, canal que representa enquanto diretor geral de entretenimento, "soma 40 meses consecutivos de liderança".

O apresentador enalteceu o feito nas redes sociais, destacando os maus resultados da concorrência.

De acordo com a sua partilha, a SIC liderou em maio, cresceu e aumentou "a distância face ao concorrente direto, que regista o seu pior resultado do ano".

A SIC terá vencido todas as semanas do mês e "é líder em 2022 na média de todos os dia da semana". A liderança destacada nos targets comercias, valeu ao canal "a maior diferença do ano para a concorrência".

" - 'Casa Feliz' e 'Alô Marco Paulo' são os programas mais vistos das manhãs e a SIC continua, tal como no resto do ano, líder nesse período horário.

- 'Jornal da Noite' e 'Primeiro Jornal' destacam-se como os espaços de Informação preferidos dos portugueses.

- SIC lidera o período horário da tarde, com destaque para os resultados dos programas 'Alta Definição', 'Domingão', 'Linha Aberta', 'Júlia', 'Fama Show' e 'Caixa Mágica'.

- 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' foi o programa de entretenimento mais visto do mês.

- 'Ídolos' e 'Casados à Primeira Vista' mantêm bons resultados semanalmente e os diários de 'Casados' aumentam a distância face à principal aposta de ficção da concorrência.

- SIC liderou no prime time com o contributo da ficção nos dias úteis, do entretenimento ao sábado e domingo e do 'Jornal Noite' todos os dias", enaltece ainda o diretor geral de entretenimento.

Por fim, Daniel Oliveira deixou um agradecimento ao público "pela preferência" e felicitações às equipas "pela conquista deste mês, pelas vitórias consecutivas destes 40 meses e por cada dia deste percurso".

Por seu turno, o principal canal concorrente, a TVI, enalteceu em comunicado enviado à imprensa o facto de as suas novelas "liderarem na ficção em português", o destaque de 'Big Brother Desafio Final' "nos espaços diários e nas galas de domingo, vistas por 935 mil espetadores, com 23.8% de share".

"'Conta-me', o espaço de conversa intimista das tardes de sábado, conquistou, em média, meio milhão de espectadores por programa. Ainda nas tardes de sábado, 'Em Família', o programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, também foi líder no seu horário. Nas tardes de semana, 'Goucha' foi o programa mais visto de segunda a sexta feira, com quase 300 mil espectadores", assegura o canal.

Leia Também: Cristina Ferreira: "Eu não me demoro na tristeza, não vale a pena"