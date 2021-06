Depois da notícia do internamento de Tony Carreira, foram muitas as figuras públicas que recorreram ao Instagram para deixar uma mensagem de apoio ao cantor. Entre as muitas manifestações de carinho, destaca-se também a publicação que Daniel Oliveira fez nas stories da sua página de Instagram.

O diretor de programa da SIC publicou uma fotografia onde aparece ao lado de Tony Carreira e escreveu: "Mantém-te forte".

Recorde-se que, segundo as mais recentes informações avançadas pela SIC, o músico, de 57 anos, "vai continuar em observação" no hospital.

Entretanto, Laura Figueiredo, a companheira de Mickael Carreira (filho mais velho de Tony Carreira), fez questão de deixar uma mensagem aos fãs e garantiu: "Está tudo bem, vamos ter calma".

