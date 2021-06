A SIC revelou esta tarde novos pormenores sobre o estado de saúde de Tony Carreira. O músico, de 57 anos, encontra-se internado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve após ter sofrido um enfarte do miocárdio.

De acordo com informações reveladas pelo canal, Tony está "a recuperar bem do cateterismo a que foi sujeito" e encontra-se em "situação estável e consciente". Informação, aliás, que já tinha sido divulgada anteriormente.

"Tony Carreira vai para já continuar em observação", garante ainda a reportagem da SIC, dando assim conta de que, para já, não existe previsão de alta médica para as próximas horas.

Tony Carreira, recorde-se, já recebeu a visita da família na unidade hospitalar onde se encontra.

