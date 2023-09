A SIC voltou a ser líder em agosto, sendo a estação mais vista em Portugal pelo 55.º mês consecutivo, uma vitória que Daniel Oliveira assinalou na sua conta no Instagram, destacando os programas mais vistos nos seus horários e deixando agradecimentos.

"Sobre agosto de 2023:

- SIC vence o mês e é há 55 meses consecutivos a estação mais vista em Portugal.

- SIC lidera nos períodos das manhãs, tardes e prime time.

- Terra Nossa continua a ser o programa mais visto aos sábados.

- Salve-se quem puder foi o programa de entretenimento com o melhor resultado aos domingos.

- “Jornal da Noite” e “Primeiro Jornal” lideram as preferências do público em Portugal.

- Domingão, Flor Sem tempo, Alta Definição, Fama Show, Flor do Caribe, Linha Aberta, Alô Marco Paulo e Vida Selvagem foram também os mais vistos nos seus horários.

- A SIC segue destacada como a estação mais vista nos targets comerciais", começou por escrever o diretor de programas da estação de Paço de Arcos.

"Setembro é um mês de estreias, de grandes finais e de ansiados regressos, para que continuemos ainda mais juntos! Obrigado a todos!", concluiu.

