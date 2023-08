Foi na sua página de Instagram que Daniel Oliveira falou do percurso do grande amigo Diogo Salomão, que atualmente joga pelo Estrela da Amadora.

Junto de várias fotografias do futebolista, o diretor de programas da SIC começou por destacar: "Jogou e marcou pelo Sporting, defrontou Ronaldo, Messi e Neymar pelo Deportivo, silenciou Camp Nou com um golo que salvou uma época, envergou a camisola da seleção portuguesa sub21, correu o mundo pelo futebol".

"Mesmo assim, o que sempre quis foi voltar ao Estrela, onde se estreou com seis anos, onde jogaram o tio e o pai (com quem ia todas as semanas ver os jogos da equipa principal) e poder ajudar o clube a voltar aos dias felizes. Em 2021, ano em que perdeu o pai, decidiu regressar, mesmo assumindo que fosse na 2.ª Liga, porque acreditava ser possível ajudar o clube a voltar a jogar na 1.ª", lembrou de seguida.

"Quando me disse que ia assinar por três anos, até ao final da época 23/24, voltámos a ver o golo que marcou do meio campo quando tinha seis anos e eu 13 e os verões pareciam intermináveis. Cumpriu os dois primeiros anos de contrato, foi um dos capitães de equipa e nunca o tinha visto tão feliz como na festa da subida de divisão neste mês de junho, em que pode mostrar à filha o que é o Estrela", acrescentou, mostrando-se orgulhoso do caminho que o amigo traçou.

"À entrada para este que é o último ano de contrato com o clube, tenho a certeza que dará tudo de si, com a mesma honra e compromisso dos homens grandes para que volte a ser um ano feliz para o Estrela e sempre com o mesmo entusiasmo e alegria no olhar que sempre vi no meu puto! Orgulho em ti", rematou.

