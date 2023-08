"A semana passada foi recheada de dias mágicos": foi desta forma que Andreia Rodrigues começou por descrever um período de férias que passou em Itália juntamente com o marido, Daniel Oliveira, e as filhas: Alice e Inês.

"Comemos pizza - quase todos os dias - mergulhámos no mar, descemos escorregas, rimos, cantámos e dançámos entre a brisa das noites quentes. Foi incrível", acrescenta.

"A vontade de que o tempo parasse, que o pudéssemos pôr em pausa para apreciar cada momento, com tempo. O tempo parou, de alguma forma. Não há nada que nos deixe mais felizes do que criar-lhes memórias, memórias felizes (mesmo com birras e tudo o que faz parte) memórias de dias com tempo, com gargalhadas, descobertas, mimo, colo, mergulhos e gelados, afinal somos feitos de memórias e nelas vivemos para sempre", completa.

Veja as imagens destas férias na galeria.

