Depois de Andreia Rodrigues, foi a vez de também Daniel Oliveira assinalar publicamente o quinto aniversário da filha Alice, que acontece esta terça-feira, dia 30 de maio.

O apresentador publicou nas redes sociais uma ternurenta fotografia de ambos e, na legenda, sublinhou o número cinco.

Recorde-se que Daniel Oliveira também é pai de Inês, de dois anos. As duas meninas são fruto do casamento com a comunicadora Andreia Rodrigues.

Leia Também: Andreia Rodrigues: "A Alice chegou e trouxe todas as cores"