"Há 5 anos nasceu a Alice. Nasci com ela, também. A Alice foi o meu bebé Arco-Íris": foi desta forma que Andreia Rodrigues começou por escrever uma mensagem dedicada à filha mais velha, Alice, que hoje está de parabéns.

"A Alice chegou às nossas vidas e trouxe todas as cores. Desde então tem sido a maior aventura da minha vida. A Alice ensina-me todos os dias a ser mãe. É perspicaz, atenta, curiosa, tem tanto de doce como de rebelde. Muitas noites sem dormir, muitas vezes o coração fora do peito, mas a certeza de que não há força maior do que aquela que nos une. O amor", evidencia.

"Um amor que não se explica, que transcende tudo, que supera o que tiver de superar e encontra forças que desconhecíamos. Não há nada mais incrível do que vê-la sorrir, tê-la no meu colo, tranquila, enquanto estamos no mimo ou enquanto lhe faço cócegas. Adoro a gargalhada dela, pura, livre. É incrível vê-la a brincar, descobrir o mundo que a rodeia, sempre atenta. Obrigada meu amor, por estes cinco anos. Que sorte a minha de me teres escolhido. Alice", completa.

Recorde-se que a apresentadora da SIC também é mãe da pequena Inês, de dois anos. As duas meninas são fruto do casamento com Daniel Oliveira.

