Daniel Fontoura, Joana Cruz e Rodrigo Gomes estão nos Açores e, para além de passear de barco, também já conseguiram mergulhar nas águas do oceano Atlântico. Depois de percorrerem o país de norte a sul no âmbito da iniciativa RFM sente Portugal: De norte a sul pela mítica Estrada Nacional 2, a dupla de animadores juntou-se à colega e rumaram ao arquipélago das nove ilhas para três dias de emissão especial do programa "Wi-Fi", transmitido de domingo a quinta-feira, entre as 20h00 e as 22h00, na RFM.

"Sair do estúdio é sempre diferente e é sempre espetacular estar com as pessoas", confessou ao Modern Life/SAPO Lifestyle Daniel Fontoura, que terminou a volta pelo país no domingo à noite em Faro, no Algarve, e, na segunda-feira, já estava novamente de malas aviadas para embarcar para mais uma aventura. "São três ilhas em três dias", sublinha o radialista. À semelhança do que sucedeu durante no périplo anterior, também aqui as paisagens são de cortar a respiração. "Portugal é um país verdadeiramente bonito e diferente, que vale a pena conhecer", elogia Rodrigo Gomes, que ficou fascinado com o que descobriu nos últimos dias.

"A Estrada Nacional 2 rasga o país de norte a sul e, pelo menos a mim, mostrou-me coisas que eu não imaginava que aqui existissem", admite o animador, um dos repórteres do programa de televisão "Faz faísca". "Eu lembro-me sempre da família Neves. Foi uma história que me marcou muito. Um senhor de 86 anos que conduz uma mota gigante, deve pesar mais de 100 quilos, que veio com a família toda atrás. São seis filhos com seis motas, mais os netos e mais as mulheres, todos a fazer esta estrada", revela.

Tal como também está a acontecer nos Açores, a generosidade dos locais foi grande ao longo do percurso. "Ofereceram-nos presuntos, grades de cerveja, vinho, doces... Foi o nosso momento Fernando Mendes [apresentador de televisão que é brindado com ofertas em todas as emissões do concurso que apresenta]", ironiza Daniel Fontoura. Um dos (muitos) momentos divertidos da viagem foi a insólita descida de parapente que a dupla encenou para as redes sociais e que pode (re)ver de seguida.

A ideia partiu de Rodrigo Gomes. "Foi uma consequência de andarmos sempre de máscara. Nós chegámos a um miradouro, tirámos a máscara para tirar uma fotografia e a máscara começou a esvoaçar na mão. Então, fizemos ali uma brincadeira", recorda Daniel Fontoura. "A ideia é subir a uma serra, tirar a máscara, levantar os braços e atirarmo-nos", esclarece. "O mini-parapente é portátil. Para um desporto, é bastante barato, até", refere. "Uma máscara custa cerca de um euro", sublinha.

"Fica em conta e é uma daquelas experiências a viver uma vez na vida", graceja. "Estamos a brincar... Teve também a ver com a maneira como filmámos aquele momento", explica o locutor de rádio da RFM. "Tenham cuidado. Não se aleijem com isto", adverte. A segunda emissão especial do programa "Wi-Fi" no arquipélago arranca dentro de minutos. A terceira acontece amanhã às 20h00, 19h00 nos Açores. Depois, Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura regressam a Lisboa.