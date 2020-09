Dânia Neto está a desfrutar de uns dias de descanso e viajou para a ilha da Madeira para umas férias em família. Um momento que a atriz destacou na sua página de Instagram, uma vez que esta é a sua primeira experiência durante a pandemia.

"Foi um voo diferente, com o Salvador super entusiasmado com os aviões, autocarros e toda a movimentação do Aeroporto. Não se calou um minuto durante a viagem! Foi a nossa primeira Aventura fora, em tempos de Covid-19", escreveu na legenda de uma fotografia tirada dentro do avião.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

