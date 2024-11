Dânia Neto partilhou a sua tarde com os filhos nesta quarta-feira, 6 de novembro, através da sua conta de Instagram.

"Na minha cor preferida", lê-se na legenda da publicação que conta com 19 fotografias e vídeos.

Ao longo deles é possível ver a atriz num look casual e desportivo, com calções pretos e um casaco verde.

As fotografias foram tiradas ao pé do rio e num jardim, e é possível ver os dois filhos de Dânia Neto a brincarem.

A atriz mostrou-se ainda a andar de bicicleta e em casa, com Salvador e António Maria. Ambos os meninos são frutos do seu casamento com o dentista Luís Matos Cunha.

