Dânia Neto fez um vídeo para as stories da sua conta de Instagram no qual denunciou uma situação com a qual se deparou na Ilha da Culatra, no Algarve e à qual não conseguiu ficar indiferente.

"É com uma enorme tristeza que eu vou partilhar isto, mas não consigo ficar indiferente ao facto de ter um monte de lixo no meio de uma ilha, onde eu própria já carreguei aquilo que conseguia. Não é a minha função, como é óbvio, carregar o lixo das outras pessoas, mas não consigo de forma nenhuma ficar indiferente e saber que todo este lixo vai parar ao mar, agora que a maré está a subir", explica.

"Já contactei a Polícia Marítima aqui desta zona que me diz que não podem fazer nada, que não é da responsabilidade deles levar este lixo daqui", lamentou, realçando a falta de responsáveis para tratar do assunto.

"Acho triste que depois de várias tentativas, de ter falado com a Polícia Marítima, com pessoas que têm vários negócios aqui na Ilha da Culatra, saber que não é da responsabilidade de ninguém, que ninguém quer saber que este lixo vá parar à Ria Formosa", completou.

[Imagem partilhada pela atriz] © Instagram/Dânia Neto

