Hoje é dia de festa para Dânia Neto. A atriz completa 39 anos de vida, tal como evidenciou através de uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Não podia estar mais grata. Sonhos realizados. Planos que coincidem com a vontade de Deus. Um pouco de sorte. Muito trabalho, muita dedicação. Um filho lindo que não podia ser mais do que é. Coragem, muita, muita, muita coragem. Disposição para mudar a rota sempre que for preciso. Aconchego. Colo. Risadas. Alegria. Conexões fortes. Paz. É o que desejo para mim e para vocês", escreveu a artista na legenda da publicação.

Dânia fez ainda questão de partilhar diversas fotografias referentes à celebração, as quais poderá ver na galeria.

Leia Também: Dânia Neto e filho em viagem especial . "Estava nervosa e nem dormi bem"