Não ficando indiferente à situação pela qual Portugal está a passar por causa da pandemia do novo coronavírus, Dom Duarte Pio mostrou através da sua conta de Facebook que também ele quis fazer o seu contributo.

"O Senhor Dom Duarte de Bragança apoia o esforço nacional de combate à pandemia da Covid-19 com a doação de máscaras de proteção individual para os profissionais de saúde do Hospital de Setúbal, tendo as primeiras sido entregues hoje pelo seu filho D. Afonso que também se juntou ao corpo de Bombeiros", começa por afirmar.

"Esta é também uma forma de agradecer o empenho, a generosidade e o profissionalismo com que os nossos profissionais de saúde tanto têm ajudado os portugueses", completa.

