Cuca Roseta desfrutou de bons momentos com o companheiro, João Lapa, as amigas Pimpinha Jardim e Carolina Patrocínio, assim como os respetivos companheiros das famosos. Momentos que fez questão de partilhar com os fãs, através do Instagram.

Entre as imagens, mostrou um vídeo de Carolina Patrocínio a dançar em biquíni. "Carolina Patrocínio a pegar fogo", escreveu.

O vídeo foi gravado durante um passeio de barco, que contou ainda com uma pequena atuação de Cuca. Veja tudo na galeria.

