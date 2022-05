Catarina Siqueira conversou com os jornalistas na manhã de segunda-feira, 30 de maio, horas após ter abandonado o 'Big Brother - Desafio Final'. Depois de ter dado resposta a todas as polémicas que envolveram a sua participação no reality show, a atriz falou-nos do futuro... onde apenas se avizinham planos bons, seja a nível profissional ou pessoal.

A TVI continuará a ser a 'casa' de Catarina Siqueira

Catarina recusou dar pormenores sobre "questões contratuais" ligadas à sua participação no formato, mas deixou no ar a possibilidade de em breve dar cartas em outros projetos da TVI.

"A única coisa que posso dizer em relação a isso é que devo muito à TVI, porque foi a casa que sempre me recebeu de braços abertos. Foi a casa onde me estreei em televisão, foi na TVI que fui sempre fazendo os meus projetos e este foi mais um projeto, mais um trabalho onde fui, sempre, exemplarmente bem tratada. Não tinha como dizer que não", respondeu ao ser questionada se após a sua participação estaria acordada previamente a entrada num projeto de ficção.

Catarina mostra-se esperançosa de que novas propostas profissionais vão surgir após o 'BB' e confiante de que "o preconceito que existe em relação a este tipo de programas começa a desvanecer-se um bocadinho".

"Assim que saí da primeira edição tive um convite para fazer uma longa-metragem já no próximo ano. Aquilo que mais temia era: o nicho do cinema vai ser ainda mais complicado. Provou-se o contrário", contou.

O casamento "louco" e o bebé que está para vir

Catarina Siqueira vive há 17 anos uma relação de longa data com o pai da sua filha, Marco Campos. O pedido de casamento aconteceu recentemente e o 'grande dia' até já está planeado.

A atriz sonha fazer uma "grande festa" e já tem "tudo esquematizado e pensado", incluindo as músicas e o tema. Segundo a noiva, a celebração só ainda não se realizou porque esta não queria que os convidados estivessem de máscara na festa, devido à pandemia, o que leva a crer que o grande dia pode agora estar mais próximo.

"O meu casamento, a acontecer, vai ser uma grandessíssima loucura", garantiu.

Além do casamento, Catarina Siqueira sonha aumentar a família e dar um irmão à filha, a pequena Luz, de seis anos. "Crucifiquem-me, se quiserem, mas muito mais do que voltar a ser mãe quero muito dar um irmão à minha filha. Eu vivi rodeada de irmãos e é super importante", terminou, revelando assim os seus planos para um futuro próximo.

