Catarina Siqueira abandonou no último domingo, 29 de maio, o 'Big Brother - Desafio Final'. Com pouco mais de duas horas de sono, a atriz conversou com os jornalistas sobre a participação no reality show e todas as polémicas que envolveram o seu nome.

A proximidade com Gonçalo Quinaz

"Acho que com estes assuntos, de facto, não se brinca", começou por lamentar a atriz ao ser questionada sobre as acusações e rumores de uma alegada proximidade de carácter amoroso com Gonçalo Quinaz.

"Estou triste com algumas coisas, acho que as pessoas quando dizem as coisas têm de pensar naquilo que estão a fazer. Hoje em dia ninguém pode ver um homem e uma mulher a darem-se bem, muito menos num reality show", disse.

Catarina e Gonçalo estabeleceram uma relação de grande amizade, tendo sido o apoio um do outro. Porém, as críticas não tardaram e a atriz chegou mesmo a ser acusada de ter intenção de trair o marido.

"Como não havia margem para haverem casais ali, teve de haver uma forma de mexerem com o jogo nesse sentido. Tiveram azar, porque tanto eu como o Gonçalo somos pessoas comprometidas e muito bem comprometidas. Estou com o meu marido há 17 anos, amo-o com todas as minhas forças, não o trocava por nada deste mundo e o Gonçalo exatamente a mesma coisa", reforça.

Sobre o passado de Quinaz, ligado a vários relacionamentos, polémicas e até traições, a atriz defendeu: "Conheci o Gonçalo há um mês e meio, não tenho nada a ver com o passado do Gonçalo, não quero saber o que é o passado do Gonçalo, aquilo que me interessa é o Gonçalo que conheci agora. O Gonçalo que conheci agora é um homem apaixonadíssimo pela mulher com quem está, é um homem super divertido, boa pessoa, foi sem dúvida nenhuma o meu pilar dentro daquela casa".

A resposta de Catarina Siqueira às acusações da namorada de Quinaz

"Se o meu marido tem alguma coisa a dizer ao Gonçalo é obrigado por teres estado lá, por teres sido um apoio para a Catarina", afirmou a atriz sobre o envolvimento das famílias na polémica que envolveu a proximidade com Quinaz.

Aliás, Catarina recebeu o apoio da família do antigo jogador de futebol logo após ter abandonado o jogo. "Ontem, assim que cheguei ao estúdio, tive os primos do Gonçalo a virem dar-me um abraço e a agradecerem a pessoa que fui com o Gonçalo. Eu sei que aquilo que nós tínhamos é bonito, e está tudo certo. As pessoas digam o que disserem, é só o que os outros dizem", atirou.

"Tenha muita pena, de facto, que a própria Jéssica tenha tido algumas reações pelo que já consegui perceber", lamentou, respondendo às duras acusações nas quais Jéssica Maria, namorada de Quinaz, chega mesmo a insinuar que a atriz estaria apaixonada pelo antigo futebolista.

"Não era de todo a minha intenção [ter um relacionamento com Quinaz]. Nunca me fiz ao Gonçalo. Estava tão apaixonada pelo Gonçalo como pelos tachos e panelas daquela casa", assegurou.

Quanto ao facto de Jéssica ter tido uma reação explosiva e bem diferente daquela que teve o seu marido, Catarina defende a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos': "São pessoas diferentes, com fragilidades e inseguranças diferentes e eu não condeno nada daquilo que a Jéssica disse ou fez. Está tudo bem, não há problema nenhum. A única coisa que quero é que ela entenda que é possível haver uma relação de amizade entre um homem e uma mulher, que é só isso que existe entre mim e o Gonçalo e que eu fico muito feliz por ela por ter uma pessoa como o Gonçalo ao lado dela. Ele é completamente apaixonado por ela e eu amo o meu marido e não o troco por nada".

Catarina diz estar tão bem resolvida com a questão que não espera nem um pedido de desculpa. "Não sei o que a Jéssica disse. Não li, não quero ler e, portanto, não tenho nada para perdoar", notou.

Bernardo Sousa chamou-a "cobra"... e Catarina respondeu assim

"Os cães ladram e a caravana passa", esta foi a resposta da atriz às declarações de Bernardo Sousa sobre a sua proximidade a Bruna Gomes e as acusações em que foi chamada de "cobra".

Catarina não esconde que Bruna é a sua favorita à vitória e que admira muito a sua coragem e determinação por ter embarcado nesta aventura.

"Quando eu disse que a Bruna Gomes estava com a cabeça numa confusão não me referi nunca à questão da relação dela com o Bernardo. A confusão é por ser uma miúda que vem do outro lado do oceano, que esta quatro meses metida naquela casa e conhece o amor da vida dela", explicou, referindo-se a uma das suas declarações mais polémicas

"Quero muito que aquela relação dê certo e que eles sejam muito felizes. Aquilo que eles viveram ali os dois ninguém lhes vai tirar", completou.

Leia Também: Catarina Siqueira expulsa do 'Big Brother'. Eis os finalistas