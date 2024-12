"Hoje fechei pela última vez a porta de todos os sonhos dos últimos três anos. Aquele que foi o meu e o vosso lugar durante o tempo que nos estava algures destinado". Foi desta forma que Catarina Siqueira começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 31 de dezembro, falando do projeto 'O Meu Lugar'.

"Vivemos intensidade acima de tudo. Aulas de Teatro para tantos que já são família. Festas de aniversário de pequeninos e jantares de amigos crescidos. Conversas, workshops, tertúlias, música, dança, lançamentos de livros e quatro espetáculos que foram autênticos sucessos pelas vozes e almas dos meus alunos maravilhosos. Tenho muito orgulho no caminho que continuamos a construir juntos", escreveu.

"Hoje, talvez no auge da minha exaustão, só quero agradecer. Muito. Às 4 quatro mulheres da minha vida, minha filha, minha mãe, minha irmã e minha madrinha. Obrigada Luz por, mesmo nos momentos de maior stress e ausência, continuares a dizer-me todos os dias que me amas e que sou a melhor mãe do mundo. Nem sempre me sinto essa super heroína e encontro esse lugar em ti diariamente. Tu é que és a melhor filha do mundo. Obrigada mãe, Tança e Tia Joana. Por me compreenderem e conhecerem tão bem e estarem sempre lá quando mais preciso", destacou.

"Ter duas mulheres de 60 e poucos anos agarradas a móveis pesados e parafusadoras mal amanhadas horas a fio durante três dias seguidos, só para me ajudar, lamento meus queridos, mas não é para todos. Ter uma irmã que vem a Portugal só para passar o Natal, mas que entre consultas e reuniões online no contra relógio tipico do imigrante que veio a casa só uns dias, arranja uma janelinha para vir dar o litro ainda que estivesse à rasca das costas, lamento meus lindinhes mas também é para quase nenhuns", partilhou.

"Obrigada ao meu super namorado que mesmo depois de reclamar 327 vezes pelo meu bicho carpinteiro em timings absurdos, está lá para me dar a mão e ajudar-me a respirar para recuperar a calma possível nestes episódios insanos. Temos treino feito para uma semana a comer gomas ácidas todos os dias", continuou.

"Seguimos juntos para novos voos. Novo nosso lugar quase a nascer. Exausta mas muito feliz. Que venha de lá esse 2025. Garantidamente coisas incríveis vão acontecer", disse, por fim.

