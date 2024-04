As apresentadoras foram distinguidas como sendo duas das mulheres mais influentes do país no ano de 2023.

Realizou-se esta quinta-feira, dia 18 de abril, a cerimónia de entrega de prémios das Mulheres mais Influentes de Portugal 2023, uma iniciativa da revista Executiva que acabou por juntar no mesmo espaço Cristina Ferreira e Júlia Pinheiro. As duas apresentadoras constam da lista de pessoas premiadas e foi nas redes sociais que Cristina destacou imagens de ambas a cumprimentarem-se. "Amor para toda a vida", escreveu a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI num dos registos, vincando assim a boa relação que continua a manter com Júlia Pinheiro. As duas comunicadoras, recorde-se, trabalharam juntas primeiro na TVI e, mais tarde, na SIC, onde Cristina esteve poucos meses e onde Júlia se mantém. Outro dado curioso é o facto de o próximo grande desafio de Cristina Ferreira em televisão poder ser a nova edição da 'Casa dos Segredos', reality show que foi conduzido por Júlia Pinheiro na sua primeira temporada, em 2010.