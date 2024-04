Cristina Ferreira não esquecerá a mais recente viagem que fez ao Brasil. A apresentadora foi uma das convidadas da edição de 2024 da Web Summit no Rio de Janeiro e com ela levou pessoas muito especiais, com particular destaque para o namorado, João Monteiro.

Já prestes a regressar a Portugal, Cristina recorreu às redes sociais para fazer um último balanço sobre o que viveu, partilhando assim novas imagens suas neste país, nas quais também surge a sua 'cara-metade'.

"Digo sempre que não morro sem viver uma temporada no Rio. Desde a primeira vinda que fui conquistada pela energia da cidade. Nunca me senti insegura apesar de saber dos perigos", fez notar inicialmente a comunicadora.

"Desta vez foi ainda mais bonito porque o João nunca tinha vindo e fizemos de guias na cidade que amamos. Hoje é dia de dizer adeus, é sempre difícil. Eu, o Rúben Correia e a Catarina Duarte voltamos para Portugal e o João já seguiu para os Estados Unidos da América. Amanhã estou na TVI e a vida segue leve, feliz e serena", completou Cristina.

