Os últimos dias foram intensos e cheios para Cristina Ferreira. A apresentadora, de 47 anos, esteve de férias na Índia na companhia do namorado, João Monteiro, tendo tido a oportunidade de conhecer os mais diversos locais do país, que a surpreenderam quer pela sua riqueza natural, quer pelos seus contrastes.

"A dizer adeus à Índia e com certeza que foi uma experiência difícil de encontrar noutro país. É uma mistura de sensações incrível, as do coração e do olhar. Há um colorido inigualável. Andamos entre a tristeza de uma realidade muito dura e o confronto com a beleza", realçou numa partilha no Instagram.

© Instagram - Cristina Ferreira

