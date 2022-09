"Estou para ver como é que caibo no vestido", brincou Cristina Ferreira horas antes de entrar em direto na mais recente gala do 'Big Brother'. A apresentadora referia-se aos pequenos 'excessos' alimentares que cometeu durante o fim de semana que passou com amigos em Sevilha... mas que acabaram por não a impedir de brilhar.

"Três pratos de presunto. Dois tinto verano. Um cesto de pão. E poucas horas de sono. Um vestido preto", voltou a brincar Cristina ao partilhar na rede social Instagram os pormenores do visual.

A comunicadora apostou num vestido preto e comprido de Micaela Oliveira, combinado com pulseira e colar Swarovski e sandálias Yves Saint Laurent.

