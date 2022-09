Manuel Luís Goucha já está a postos para dar início à emissão especial da TVI que acompanhará ao pormenor o funeral da rainha Isabel II.

O comunicador, acreditado para estar no local, gravou um vídeo em Londres revelando estar pronto para acompanhar a cerimónia.

As imagens serviram ainda para revelar o look eleito por Goucha para esta ocasião.

"Chique e irreverente", tal como enalteceu uma fã, o rosto das tardes da TVI apresentou-se com fato e gravata preta, mas fugiu ao clássico com uma camisa de duas cores. A peça, que marca pela originalidade, é preta de um lado e branca do outro.

Eis abaixo as imagens partilhadas por Manuel Luís Goucha:

