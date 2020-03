Na manhã deste sábado, Cristina Ferreira foi surpreendida com um gesto de carinho de Jorge Frade, amigo de longa data e técnico de televisão.

O câmara registou uma fotografia do seu pequeno almoço e em cima da mesa estava uma imagem da dupla registada numa das emissões d'O Programa da Cristina'. Um momento que ganhou destaque nas redes sociais da apresentadora, que não conteve as emoções com surpresa.

"Sabem o que é amor? É perceber que o Jorge Frade, meu amigo, câmara de televisão e irmão para toda a vida, me escolheu para tomar o pequeno almoço com ele. São estes gestos que nos farão ultrapassar tudo, sabendo que no fim, estarão lá os os de sempre", escreveu Cristina.

Leia Também: "Calma": Cristina Ferreira mostra vídeo de agentes a alertar idosa na rua