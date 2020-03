Alarmada para os momentos que se estão a viver derivado à pandemia do novo coronavírus e da quarentena aconselhada a toda a população, Cristina Ferreira publicou um vídeo na sua conta de Instagram que espelha o lado mais difícil desta realidade.

No vídeo é possível ver dois agentes da autoridade a discutir com uma idosa por esta andar na rua, apesar dos conselhos constantes do governo para que se fique em casa, sobretudo o grupo de risco, constituído por pessoas com mais de 70 anos.

"São tempos duros os que estão a chegar. Podemos falar do tom do polícia, da atitude da senhora, das reações a que vamos assistir. As forças de segurança têm um papel difícil e somos nós que temos de dar o exemplo e ajudar os nossos mais velhos a compreender a situação. Por mais que não nos queiram ouvir. Calma. Vamos manter a calma", afirmou a apresentadora na legenda da publicação.

Ora veja:

