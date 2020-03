Esta sexta-feira é para milhares de portugueses sinónimo de mais um dia nas suas casas em cumprimento do estado de quarentena. Cristina Ferreira tem-se mantido ativa nas redes sociais e começou esta manhã com uma ideia de 'look' para o final de semana.

Tratando-se de um dia chuvoso, a apresentadora optou pelo conforto e assumiu o pijama. Mas não um pijama qualquer. Foi com um adorável macacão com orelhas de coelho que a estrela da SIC se mostrou aos fãs.

Vale referir que Cristina Ferreira tem estado em casa na companhia do filho, Tiago, de 11 anos, a realizar teletrabalho. 'O Programa da Cristina' continua a animar as manhãs da SIC, mas num outro formato. As emissões são gravadas e recordam também entrevistas e reportagens antigas.

