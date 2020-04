Esta quarta-feira, dia 15, foi o primeiro dia de escola virtual do filho de Cristina Ferreira, o qual se revelou uma verdadeira aventura. A apresentadora teve a oportunidade de partilhar com os seguidores como tudo correu, através de uma publicação no Instagram.

"Primeiro dia de escola virtual. Já sei o que é o Moodle, o padlet, abri 30 links e fiz 50 logins, dei cabo da embalagem dos cereais para arranjar cartão para fazer um tear, tenho de arranjar um cordão não sei onde, fiz os exercícios de educação física com o miúdo, fiquei a olhar para os exercícios de matemática e desejei que amanhã fosse julho. Isto vai dar cabo da cabeça… dos pais", brincou.

Recorde-se que também hoje, Cristina anunciou que ia entrar num processo em tribunal contra uma marca que a acusou de plágio.

