Uma das fundadoras da marca Alameda Turquesa já reagiu ao comunicado feito por Cristina Ferreira. Em causa estão acusações de plágio contra a apresentadora em relação a determinados modelos de calçado.

Através de uma série de InstaStories foram analisados vários pontos do referido comunicado.

Ei-los:

"1. Não temos só calçado. Somos muito conhecidos pelas nossas carteiras, pelas nossas pulseiras e colares.

2. Se os produtos são concebidos tendo em conta as ‘tendências’ e se a equipa ‘procura por todo o mercado’ as melhores conjugações de modelos para construir um 'produto final de qualidade' parece-me que há aqui qualquer coisas que não bate certo. Então vocês não desenham? Não pensam? Não são artistas? O vosso processo criativo é ir ao mercado ver o que se está a fazer, escolher, fazer uma assemblage, e replicar? É isso?

3. O nosso bom nome, designers, reconhecidos internacionalmente e em Portugal, é que está posto em causa. Aliás, isto só foi publicado hoje por mim porque os nossos advogados obtiveram a resposta que desse lado “precisavam de mais tempo” e hoje publicaram na televisão e redes sociais um dos modelos dos quais foram avisados e dos quais não obtivemos qualquer resposta.

4. Até podem ir ao AliExpress, eles até fotos nossas usam para vender cópias e há tantos outros sites e marcas. Mas esta resposta mostra a má fé que tiveram connosco. Até porque se há coisa que não engana é o reconhecimento internacional que temos tido.

5. Quererem processar-me por difamação, por não ter obtido resposta por meios legais, a uma cópia da nossa marca, é só surreal. E se fiquei estupefacta com tudo até então, não consigo expressar o que me vai na alma com este comunicado. E dizer que qualquer pessoa que reproduza as nossas acusações, cheira-me a intimidação?".

