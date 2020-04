Esta quarta-feira, dia 15, Cristina Ferreira usou as InstaStories para partilhar com os seguidores um comunicado enviado pelos seus advogados. Em causa esteve uma acusação de plágio feita pela marca de calçado Alameda Turquesa, relativamente a um modelo de sandálias.

“Vejo-me na obrigação e no dever de refutar estas acusações, que são falsas e injustas", afirma a apresentadora no referido comunicado.

Posteriormente, acrescenta: "É tão gritante a falsidade das acusações proferidas pela marca Alameda Turquesa que bastará fazer uma pesquisa nos sites e várias marcas de calçado internacionais para confirmar que há vários modelos semelhantes".

Entretanto, sublinha que irá pedir a intervenção do tribunal no caso: "Mais informo que irei recorrer à via judicial para responsabilizar as autoras da acusação do alegado ‘plágio’ pelos danos que intencionalmente provocaram no meu bom nome e na marca ‘Daily Cristina’ e ‘Love Cristina’ com estas acusações graves, que constituem um crime de difamação".

"Serão igualmente responsabilizados todos os que reproduzirem as falsidade proferidas pela Alameda Turquesa e seus representantes legais com o único objetivo de tirarem proveito próprio à custa da notoriedade do meu nome e das minhas marcas, que não admitirei", completa.

Veja o comunicado completo na galeria.

