Cristina Ferreira fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual lembrou que as inscrições para o 'Big Brother' continuam abertas.

A apresentadora notou ainda que tem recebido mensagens de telespectadores que confessam estarem com saudades do reality show da TVI.

"Não há um dia em que não me falem do 'Big Brother'. Dizem que estão com saudades e que não têm nada para ver na televisão. Quem faz parte do grupo venha ao confessionário", brincou na legenda da publicação.

