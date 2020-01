Cristina Ferreira foi alvo de várias críticas depois de ter decidido convidar a ministra da Saúde para uma conversa no programa que ocupa as manhãs da SIC, 'O Programa da Cristina'.

Comentários aos quais a apresentadora reagiu esta terça-feira, um dia depois da presença de Marta Temido nos estúdios.

Em conversa com Fernando Rocha (o convidado de hoje), Cristina começou por dizer: "Ontem tive aqui a ministra da Saúde. Ela está num cargo muito complicado, difícil de gerir porque mexe muito com a vida das pessoas no dia-a-dia e numa situação de fragilidade que é a doença. Ela assumiu o cargo há muito pouco tempo, há um ano. Depois [da entrevista] estive a falar com ela e à noite trocamos mensagens".

De seguida, Cristina falou do conteúdo das mensagens que trocou com a governante Marta Temido. "Ela estava muito aflita porque tinha visto na redes sociais que as pessoas não tinham gostado de eu a ter convidado. [...] Ela não estava preocupada com ela, estava preocupada com as críticas que me tinham feito. E eu disse-lhe para se fixar naqueles que a viram para além do cargo e perceberam o percurso de vida que teve até chegar aqui, porque esses é que importam", destacou.

Cristina não ficou por aqui e acrescentou: "Nós temos essa tendência de começar logo a deitar a baixo sem conhecermos as pessoas. Eu acho que todos temos uma explicação e cometemos erros, e pedimos desculpa por eles, ou não. Temos é que ver para além do nevoeiro e às vezes há malta que tem nevoeiro constante à frente dos olhos".

