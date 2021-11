Cristina Ferreira decidiu ir ao baú de memórias e partilhar com os seguidores um verdadeiro 'tesourinho' no qual Rúben Rua se destaca. Trata-se de um fotografia onde a apresentadora surge ao pé do colega e amigo.

"Esta foto tem uns 5 anos. Digam lá por quem é que não passam os anos? Digam...", escreveu na imagem.

Considera que os comunicadores mudaram muito com a passagem do tempo ou pelo contrário mantêm-se na mesma?



© Instagram - Cristina Ferreira

