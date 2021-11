Durante o evento de antestreia da nova novela da TVI, Cristina Ferreira comentou, em conversa com os jornalistas, as polémicas que marcaram a última gala do 'Big Brother'.

"O 'Big Brother' assenta muito nos temas polémicos. Se percebermos que o 'Big Brother' foi à conta do episódio do Marco… Só que hoje em dia os concorrentes são muito mais treinados naquilo que é um reality show. Sabem muito bem o que acontece cá fora, o que devem e o que não devem fazer, só que há momentos em que se esquecem e é nesses momentos que são apanhados", começou por dizer.

Um dos temas que marcou a gala foram as declarações de Ricardo que deixaram no ar que se teria envolvido sexualmente com Joana sem o consentimento desta. O concorrente foi severamente arrasado nas redes sociais, o que levou Manuel Luís Goucha a reagir, afirmando "não tolerar apedrejamentos públicos".

Sobre a reação de Goucha, Cristina defendeu a liberdade de expressão do apresentador e admitiu partilhar da sua opinião.

"Qualquer pessoa na minha estação é livre de fazer o que quiser, o que não impede que mais tarde haja uma reflexão para perceber se o que fez foi bem feito. Mas não há ninguém - apresentadores, comentadores - que tenha qualquer tipo de constrangimento. [...] Partilho da opinião do Manuel, o tema deve ser discutido, deve ser chamado à atenção dentro e fora da casa. Não podemos compactuar é com a agressão ao Ricardo, no sentido de ser apelidado de coisas das quais não pode ser chamado. Isso tem de ficar bem definido", declarou.

Vânia Sá promete auditoria

Outro dos momentos de tensão deu-se quando Vânia Sá afirmou em direto que iria pedir uma auditoria para apurar a veracidade da votação que levou à expulsão da mãe, Felicidade.

Sobre o 'aviso' da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', Cristina Ferreira mostrou-se tranquila. "À vontade. As redes sociais vieram dar uma ideia de vontade do público que não existe em relação às chamadas que são efetuadas. Dentro de uma família há dez pessoas, se dez pessoas dizem uma coisa e há uma que diz o contrário e só uma é que vota, os resultados são diferentes. Por isso estejam à vontade para pedir as auditorias que quiserem", afirmou.

