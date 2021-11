Durante uma conversa com Ricardo, concorrente envolvido numa enorme polémica no 'Big Brother', Manuel Luís Goucha demonstrou a sua indignação pelas reações que se fizeram sentir nas redes sociais em relação ao assunto.

"Sabemos de tudo o que se passa dentro da casa em todos os cantos e recantos. Por isso mesmo temos a certeza que nunca foi abusador de forma alguma", notou o apresentador do reality show, depois de ter condenado a forma como o tema foi abordado pelo concorrente.

"Vou-lhe dar uma dica que é do exterior: não posso tolerar o que as redes sociais fazem, que são verdadeiros apedrejamentos públicos. São verdadeiros ditadores, talibãs do digital que podem arruinar a vida de uma pessoa", terminou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: 'Big Brother': Ricardo em lágrimas ao pedir desculpa após polémica