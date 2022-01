Cristina Ferreira tem uma vida agitada. Atualmente, a apresentadora é a anfitriã das galas de domingo do 'Big Brother Famosos', para além de todas as responsabilidades administrativas que tem dado o seu estatuto na TVI.

Ora, no meio desta agenda ocupada, a comunicadora não dispensa os seus passeios à beira mar, na zona da Ericeira.

"Eu sei que meto muitas fotografias destas no meu feed. Porque estes momentos são os mais importantes do meu caminho. Basta-me estes instantes para o equilíbrio que preciso nesta vida frenética. E todos devemos encontrar o que nos faz acalmar. Seja o que for", notou no Instagram.

