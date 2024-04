Cristina Ferreira mostrou em televisão um presente que recebeu do namorado, João Monteiro, conforme destaca a TVI. Tal aconteceu no programa 'Dois às 10', da passada sexta-feira, num momento em que conversava com Diogo Amaral, convidado do formato.

Trata-se de uma pulseira da marca de luxo Cartier. O ator não escondeu a surpresa ao perceber que tinha uma igual - que lhe foi oferecida por Jessica Athayde, de quem está noivo.

"A tua é azul-escura e a minha é preta. Eu e a Jessica temos muito bom gosto", disse Cristina, sem conter as gargalhadas.

A pulseira, note-se, não é para todas as carteiras. Sendo o modelo Trinity, contém ouro branco, rosa e amarelo, conforme é descrito no website da marca. Está à venda por 830 euros.



