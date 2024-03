Cristina Ferreira contou esta sexta-feira, dia 29 de março, com uma visita muito especial nos estúdios do 'Dois às 10', programa que apresenta todas as manhãs.

O namorado, João Monteiro, 'deu um salto' até aos bastidores do formato, cujas emissões são feitas a partir dos estúdios da TVI em Bucelas.

João publicou nas stories do Instagram uma imagem que confirma a sua presença, e nela pode ver-se Cristina a conversar com alguns colegas de equipa. Por fim, o tenista acrescentou emojis de gargalhadas. Ora veja:



© Instagram/João Monteiro

