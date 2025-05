A marca de Cristina Ferreira focada no bem-estar, Eu sou GIRA, soma agora mais um produto. A novidade foi anunciada esta terça-feira pela apresentadora nas redes sociais.

As gomas 'On Fire' prometem aumentar a libido. "Este suplemento ajuda a estimular o desejo e melhora a tua vitalidade!", pode ler-se no Instagram da marca.

A apresentadora revelou que o objetivo é "melhorar sexualmente a vida de quem nos segue para ter uma vida mais feliz", revela.

