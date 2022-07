Cristina Ferreira viajou até ao Faial, Açores, este fim de semana, para fazer um programa do 'Somos Portugal'. No entanto, aquilo com que a apresentadora não estava a contar era de vir a ficar sem voz, facto que lhe trouxe grandes dificuldades.

"Ontem não falava. Hoje falei com muita dificuldade. Em nenhum momento pensei parar. Estou até triste de não poder estar no meu melhor. Gosto do 'Somos Portugal' de coração", começa por dizer este domingo, 3 de julho.

"Fiz o primeiro e muitos a seguir. E só quem o faz sabe o quão importante é. O somos é Portugal e as suas gentes. É alegria no país do fado. É domingo com benção. É luz no meio de alguma escuridão. É lágrima de alegria no rosto de cada elemento da equipa. O somos é música popular que alguns querem ignorar mas milhares querem dançar. O somos é. E isso basta para continuar", completa.

No vídeo presente na galeria poderá perceber que Cristina ficou praticamente sem voz.