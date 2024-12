Cristina Ferreira fez questão de esclarecer que não teve nenhum contacto com os concorrentes do 'Secret Story', a não ser quando está à frente das emissões da TVI.

Perante a polémica que envolve João Ricardo, que terá dito que falou com Cristina Ferreira após o direto, a apresentadora deixou uma mensagem nas stories da sua página de Instagram.

"Só porque chateia a quantidade de parvoíces que se dizem à conta de suposições deixem-me esclarecer que não falei com nenhum concorrente do 'Secret Story', a não ser em direto, no especial. Mas farei questão de perguntar no domingo quando e como falaram comigo, mostrando a imagem onde o diz. (Eu acho que o que quis dizer foi que eu voltei a falar com ele no fim do especial quando lhe perguntei quem sairia. E saiu-lhe direto, mas enfim...). Não falei com ninguém", escreveu.

© Instagram