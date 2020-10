Cristina Ferreira foi hoje convidada do programa 'Viva a Vida', da TVI, onde esteve à conversa com Ruben Rua e Helena Coelho. Questionada por Ruben acerca das mudanças de apresentadora para chefe, tendo em conta o seu cargo de diretora de Ficção e Entretenimento do canal, e da pressão que sente para fazer escolhas nos diferentes projetos, esta afirmou:

"Foram meus colegas e de repente tenho de ser eu a fazer gestão de toda a gente. Essas coisas não podem ser feitas com o coração, tem de ser pelo que quero fazer pela TVI com a minha equipa. O complicado é isso, as amizades que tenho há muitos anos".

"É muito mais complicado do que as pessoas possam imaginar. Acham que tenho uma lâmpada mágica e chegava aqui... eu quero que a TVI recupere a alegria que tinha há uns anos. É recuperar para todos juntos seguirmos em frente e isso é um caminho difícil de construir", conclui.

