Estando grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com o personal trainer Paula Teixeira, Helena Coelho já recebeu vários presentes para o bebé que aí vem, apesar de ainda não saber o sexo do mesmo.

No programa de hoje do 'Viva a Vida', que apresenta na TVI ao lado e Ruben Rua, a comunicadora recebeu um presente de Cristina Ferreira, que marcou presença nesta edição como convidada.

Tratam-se de uns sapatinhos brancos da marca de luxo Dolce & Gabanna.

"Os primeiros sapatos do meu pequenito/a são prenda da Cristina Ferreira. Não são maravilhosos? Literalmente do tamanho de um dedo meu", brincou a influenciadora na sua conta de Instagram.

