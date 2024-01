Já começou a nova edição do 'Dança com as Estrelas', na noite deste sábado, dia 6 de janeiro, na TVI. Novamente com Cristina Ferreira no 'comando' deste programa, a apresentadora escolheu dois looks completamente distintos para a estreia.

Inicialmente, Cristina Ferreira surgiu com um longo vestido cor de laranja com um grande laço na parte da frente. No entanto, no decorrer do programa, a apresentadora 'despiu-se' em 'palco' e ficou com um curto vestido colorido e cheio de brilho.

No Instagram, Cristina Ferreira destacou várias imagens onde mostra ambos os visuais.

De referir que ao lado de Cristina Ferreira está Bruno Cabrerizo, que para a noite de estreia escolheu um fato verde.

Veja abaixo o primeiro:

E agora o segundo look da noite:

Leia Também: Assim se vestiu Cristina Ferreira nas três estreias do 'Dança'