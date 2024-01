Cristina Ferreira tem pelo 'Dança com as Estrelas' um carinho especial, nunca escondido pela própria. Hoje, dia 6 de janeiro, é para a apresentadora mais uma data que ficará para sempre marcada nos pontos altos da sua bem sucedida carreira, isto porque mais logo estreia a sua terceira temporada à frente do formato.

Cristina inaugurou o concurso de dança de famosos em 2013, numa edição que resultou na vitória de Sara Matos. Um ano depois, o programa voltou e consagrou Lourenço Ortigão. Por fim, em 2015, a grande vencedora foi Sara Prata.

Olhando para os visuais de Cristina, apenas o primeiro e o terceiro aparentam ter uma ligação. Em ambos estes casos, a comunicadora escolheu o branco para a estreia, embora em 2013 tenha completado o look com uma saia preta. Por outro lado, em 2014, decidiu dar o 'pontapé de saída' do programa com a cor azul.

Vale lembrar que Rita Pereira e Pedro Teixeira assumiram duas edições do 'Dança com as Estrelas', isto durante a estadia de Cristina Ferreira em Paço de Arcos, a trabalhar para a SIC.

Veja na galeria os looks das estreias do 'Dança' com Cristina.

