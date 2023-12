Mafalda Castro anunciou esta semana que está grávida pela primeira vez e assim se encerraram-se os rumores de que a apresentadora estaria a viver um impasse na TVI.

O tema foi comentado no 'Dois às 10' da passada quinta-feira, dia 28 de dezembro, e Cristina Ferreira acabou por fazer uma revelação.

"A Mafalda era para ser uma das concorrentes do 'Dança com as Estrelas' e a partir do momento em que soubemos que ela estava grávida deixou de o ser", começou por explicar que Cristina, que também estará na condução do concurso.

"Ela voltará quando estiver bem, não sabemos ainda se antes ou depois de ter o bebé", concluiu a comunicadora.

