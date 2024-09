A espera terminou para os fãs de 'Secret Story'. A nova edição do reality show da TVI estreou este domingo, dia 15. Cristina Ferreira, apresentadora do formato, fez questão de partilhar com os seguidores pormenores do visual que escolheu para a estreia.

A apresentadora brilhou com um vestido azul de manga comprida, que evidenciava a sua silhueta.

Não ficando indiferente ao visual, João Monteiro, namorado da comunicadora, escreveu "wow" na caixa de comentários, mostrando-se impactado com a escolha.

Veja o look na galeria.

